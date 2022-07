Il Milan ha scelto di non portare con se Kjaer. Il difensore danese salterà il match in programma sabato contro il Colonia

Come riportato da Milan Tv, il difensore danese proseguirà il suo programma di allenamento per poter essere pronto al 100% nel corso delle prossime settimane.