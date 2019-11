Milan, l’agente di Conti: «Gattuso e Giampaolo non l’hanno aiutato»

Mario Giuffredi, procuratore di Conti, ha attaccato gli ex allenatori del Milan Gattuso e Giampaolo, rei di non aver assistito il terzino

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha criticato apertamente la gestione del proprio assistito da parte di Giampaolo e Gattuso. Ecco l’affondo del procuratore ai due ex tecnici del Milan ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Ha avuto due infortuni gravissimi, ci vuole tempo per riprendersi. Ha trovato allenatori come Gattuso e Giampaolo che non l’hanno aiutato. Pioli ha portato Biraghi a certi livelli, sta dando fiducia anche a Conti, ma non a chiacchiere, con i fatti. Conosco Conti, è ai livelli di Di Lorenzo, mi interessa solo che si giochino il posto in Nazionale».