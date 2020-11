Milan, l’agente di Szoboszlai: «Si avvicina il momento di lasciare l’Austria»

Matyas Esterhazy ha parlato del futuro di Szoboszlai, che piace anche al Milan

Dominik Szoboszlai è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma non solo. Il centrocampista piace anche ad altre big europee e ha parlato del suo futuro Matyas Esterhazy, agente dell’ungherese, ai microfoni di DIGI Sport.

«Ogni volta che fa una bella partita le voci si intensificano, ma la nostra idea non cambia. Tutti questi feedback che arrivano dimostrano che siamo sulla strada giusta. Non so se partirà a gennaio o in estate, ma la cosa importante è che trovi un club in cui abbia buone possibilità di giocare e di proseguire nella sua crescita iniziata al Salisburgo. Non è un segreto il fatto che si stia avvicinando il momento di lasciare il campionato austriaco. Sta dimostrando ogni settimane di essere ad un grande livello, in campionato, in Champions o in Nazionale».