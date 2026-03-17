Milan, Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio: se l’è presa anche con Pulisic contro la Lazio! Interviene Allegri

Milan, Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio: se l’è presa anche con Pulisic! Necessario l’intervento di Allegri negli spogliatoi

Lazio-Milan ha lasciato strascichi pesanti in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda Rafael Leao, attaccante portoghese protagonista di una serata molto nervosa. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il numero 10 del Diavolo non ha vissuto bene né alcune scelte offensive maturate in campo né la sostituzione decisa da Massimiliano Allegri nella ripresa. Il portoghese aveva già mostrato insofferenza durante la gara, lamentandosi apertamente con Christian Pulisic per due palloni non ricevuti in situazioni considerate pericolose.

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Il confronto è proseguito anche nello spogliatoio

Secondo la ricostruzione della rosea, la tensione non si è fermata al triplice fischio. Una volta rientrati negli spogliatoi, Leao avrebbe infatti ripreso il discorso con Pulisic, dando vita a un confronto acceso tra compagni di reparto. Non si sarebbe trattato di un episodio clamoroso, ma comunque di un momento abbastanza vivace da richiedere l’intervento diretto di Allegri.

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Allegri chiamato a riportare equilibrio

Il tecnico rossonero sarebbe intervenuto proprio per abbassare immediatamente i toni e impedire che il nervosismo si trasformasse in qualcosa di più problematico all’interno del gruppo. Resta così la sensazione di un episodio da monitorare con attenzione, perché il Milan, in questa fase della stagione, ha bisogno soprattutto di compattezza e lucidità.