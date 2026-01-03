Milan, Leao sicuro: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti»

Milan, Leao non ha dubbi: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti». Le parole

Rafael Leao, al termine di Cagliari‑Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione rossonera. Al suo fianco anche Davide Bartesaghi. Queste le dichiarazioni del migliore in campo:

COMPLIMENTI PER LA SQUADRA E BARTESAGHI – «Partita da squadra, l’abbiamo preparata molto bene, il mister l’ha preparata bene. Davide ha giocato centrale ma con la mentalià giusta si può fare tutto. Faccio i complimenti a lui che ci tengo molto, faccio i complimenti a Nic».

OBIETTIVO CHIARO – «Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga, tutti sanno qual è l’obiettivo, entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti».

GIOCO PER SEGNARE – «Io entro con la mentalità di fare 1/2 gol, il mister mi sta mettendo più vicino alla porta devo cominciare a sentire il gol».

SU BARTESAGHI – «Lui sa cosa penso non dobbiamo parlarne qua davanti la Tv è un ragazzo intelligente, secondo me alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui».

