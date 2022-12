Milan-Leao, il ‘lodo Sporting’ e la carta dell’ex agente: tutta la verità

Continua a tenere banco in casa Milan il rinnovo di Leao, ma anche la situazione che vede legato il portoghese a una vecchia carta per i 19 milioni da dover dare allo Sporting

Il Milan non può contribuire in modo diretto al pagamento, ma secondo quanto riferito da Tuttosport, l’ex agente di Leao avrebbe una carta firmata nel quale il Lille si impegnava a pagare l’indennizzo ai portoghesi. La società francese potrebbe essere anche un valido alleato visto che dalla sua eventuale cessione avrebbe il 20% sulla futura rivendita che perderebbero dovesse partire a zero.