Milan Lecce, le parole di Landucci: «Ecco qual è l’obiettivo del Milan. Allegri? E’ il nostro allenatore ed è importante che ci sia in campo»

Milan Lecce, le parole di Landucci nel post partita: ecco cosa ha detto il vice allenatore dei rossoneri dopo il match di Coppa Italia

Fabio Grosso, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita con il Lecce. Le dichiarazioni:

GOL DI GIMENEZ – «L’attaccante deve far gol, si è sempre messo a disposizione della squadra, però l’attaccante deve segnare e per lui questo gol è stato importante».

SULLA PARTITA – «Siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo potevamo fare meglio e velocizzare più il gioco. Il Lecce è stato sicuramente svantaggiato dall’espulsione».

OBIETTIVO CHAMPIONS O DI PIU’? – «Gli obiettivi sono importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono contento di come lavora questo gruppo a Milanello, si mettono a disposizione per tutto. Bisogna continuare e lavorare, non c’è un mantenimento, noi vogliamo sempre migliorare, questo è l’obiettivo del Milan».

SU MILAN-NAPOLI – «Sarà una grande partita di alto livello a San Siro. Loro si sono ancor di più rinforzati rispetto allo scorso anno, li affrontiamo con umiltà. Abbiamo qualche giorno per prepararci e spero sia una bella partita. Però siamo alla quinta giornata e quindi ci vuole molta calma».

SULL’ASSENZA DI ALLEGRI – «Max è il nostro allenatore ed è importante che ci sia in campo e negli spogliatoi. Devo stare più attento e gestirlo, dargli una mano».

