Milan, Maldini in estasi dopo la qualificazione ai quarti: «Ora ce la giochiamo»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’approdo ai quarti di Champions.

EMOZIONI DOPO LA QUALIFICAZIONE – «Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la giochiamo. A gennaio abbiamo perso fiducia, distanza e concretezza. Il fatto di aver subito 0 gol tra andata e ritorno e aver giocato partite mature credo sia stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stata una grande cosa, ma averlo fatto qui ha fatto sì che il livello di maturità si alzasse.»

