Milan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata. I precedenti

Milan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata. Tutti i precedenti da incubo per i rossoneri

Il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta non rappresenta un incidente di percorso isolato, ma l’ennesimo capitolo di una saga tormentata che La Gazzetta dello Sport non esita a definire “la maledizione del numero 9“. La trattativa sfumata per il centravanti del Crystal Palace a causa di problemi fisici riapre una ferita mai rimarginata in casa Milan.

L’eredità di Giroud e la scommessa Füllkrug

Negli ultimi anni, la ricerca di un erede degno di Filippo Inzaghi è stata un calvario, con l’unica, luminosa eccezione di Olivier Giroud. Il bomber francese, salutato nell’estate del 2024, è stato il solo capace di onorare quella maglia pesante a suon di gol e trofei. Oggi il compito grava sulle spalle di Niclas Füllkrug, il possente attaccante tedesco arrivato per tamponare l’emergenza, ma la storia recente impone cautela.

La galleria degli errori: da Origi a Gimenez

L’elenco delle scommesse perse dalla dirigenza di via Aldo Rossi è impietoso. Nel 2022, il Diavolo puntò forte su Divock Origi: l’ex eroe di Champions del Liverpool si trasformò ben presto in un fantasma, gravando sul bilancio con un ingaggio pesante senza mai incidere sul campo, fino alla risoluzione contrattuale. L’anno successivo toccò a Luka Jovic ereditare la 9: nonostante un bottino di reti dignitoso, il serbo non fu confermato e oggi milita nell’AEK Atene. Il 2024 fu l’anno del caos, con i passaggi meteora di Alvaro Morata, finito poi al Como dopo una parentesi turca, e Tammy Abraham, tornato in Inghilterra dopo aver regalato una Supercoppa. Nemmeno il grande investimento da quasi 30 milioni per il messicano Santi Gimenez ha finora dato i frutti sperati.

Il fantasma di Boniface e l’equivoco Nkunku

Il caso Mateta, tuttavia, rievoca soprattutto lo spettro di Victor Boniface. La scorsa estate, il nigeriano era sbarcato a Milano per firmare, salvo essere bloccato dallo staff medico per un ginocchio in condizioni critiche, che oggi lo porta addirittura a valutare il ritiro. Anche l’innesto di Christopher Nkunku, talento cristallino ma non prima punta di ruolo, non ha risolto l’equivoco tattico. Ora, la speranza dei tifosi rossoneri è che Füllkrug possa finalmente spezzare questo sortilegio che dura da troppo tempo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno