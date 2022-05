Milan, Massara prepara il colpo Brekalo dopo l’addio ai granata

Milan, Massara si prepara all’assalto di Brekalo, dopo che il croato ha deciso di non rinnovare con i Granata

Tuttosport questa mattina scrive di un ritorno di fiamma tra il Milan e Josip Brekalo, vecchio pallino addirittura di Boban. Le cronache raccontano che Massara fosse entusiasta del croato, mentre Maldini lo vedesse con qualche cautela in più, pur apprezzandolo.

Il giocatore ha deciso di lasciare il Torino (un cui era in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni) per trasferirsi in un club che giochi la Champions. Il Milan si è iscritto alla corsa, il Wolfsburg non può tirare troppo la corda visto che non ha rapporti col giocatore ed il contratto del croato scade nel 2023: 11 milioni potrebbero essere la base della trattativa. Sarebbe un’alternativa a Messias per cui i rossoneri dovrebbero spendere 6 milioni per il riscatto.