Milan, Gabbia: «Lavoriamo per mettere in pratica le idee del mister»

Ai microfoni di Milan TV, il difensore Matteo Gabbia ha parlato dell’attuale situazione dei rossoneri: ecco le sue parole

Matteo Gabbia analizza il momento rossonero. Le sue parole ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio con il Nizza:

«Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto alle altre. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che inizieranno il campionato prima di noi. Siamo contenti della nostra partita, soprattutto per la voglia di proporre le idee del mister. Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. Il mister, sotto questo aspetto, è molto bravo ma anche noi giocatori ci mettiamo il massimo impegno e questo è positivo. Dobbiamo affrontare le prossime partite cercando di migliorare il gioco. I nuovi acquisti? Sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi dal primo momento».

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM