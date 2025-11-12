Milan, Son mette a tacere tutte le voci su un possibile arrivo in rossonero: «Non lascerò l’MLS quest’inverno». Le ultimissime

Milan News
Milan, Son mette a tacere le voci su un possibile arrivo in Serie A: «Non lascerò l’MLS quest’inverno». Le ultime notizie
Heung-min Son ha messo definitivamente a tacere le voci di mercato che lo accostavano a un possibile prestito in Europa durante la finestra di gennaio. Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno temporaneo nel calcio europeo, con il Milan di Allegri indicato come destinazione plausibile, ipotesi nata dall’idea di mantenerne la condizione fisica durante la pausa della MLS.
Il fuoriclasse sudcoreano ha però smentito con fermezza, ribadendo la sua totale fedeltà all’LAFC (Los Angeles Football Club). Le sue parole, riportate da Fabrizio Romano, non lasciano spazio a interpretazioni:
Son: «Non lascerò l’LAFC quest’inverno, né mai, finché sarò qui. Rispetto profondamente questo club».
Il giocatore ha rincarato la dose, escludendo categoricamente qualsiasi ipotesi di prestito o trasferimento: «Finché indosserò questo distintivo, non ci saranno prestiti o trasferimenti. Mai».
Una presa di posizione netta che rassicura i tifosi californiani e chiude definitivamente la porta ai club europei interessati a sfruttare la pausa della MLS per garantirsi, anche solo per poche settimane, il talento e l’esperienza dell’ex stella del Tottenham
