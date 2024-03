Milan, Musah: «Pulisic influisce molto sul gioco della squadra»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri e di Christian Pulisic, trascinatore della squadra di Pioli

Yunus Musah ha parlato nel ritiro della nazionale statunitense. Ecco le parole riportate da prosoccerwire.usatoday.com del centrocampista del Milan.

SU PULISIC – «Sono davvero molto contento di come vedo Christian giocare in questo momento. Sta segnando molti gol, influenzando molto il gioco della nostra squadra. Direi che è stato il nostro miglior attaccante in questa stagione al Milan, quindi sono davvero felice per lui. Sta andando così bene. Vedo che anche lui si sta divertendo e forse sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Quindi sì, sono davvero felice di vedere un collega americano fare una cosa del genere».

