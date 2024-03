Milan, Nainggolan: «Già tanto se arrivano tra le prime quattro»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e Roma, ha parlato del Milan e del tentativo di rimonta dei rossoneri

Radja Nainggolan è intervenuto a Vox to Box delle possibilità del Milan di vincere lo Scudetto. L’ex centrocampista di Inter e Roma non ha avuto peli sulla lingua.

SCUDETTO – «Mancano 9 partite, vuol dire che il Milan deve fare 5 vittorie in più dell’Inter: secondo voi l’Inter perde 5 partite? Mai, mai. Anche se il Milan le vince tutte per me non ci arriva uguale»

INTER – «Ma poi l’Inter ha perso una partita in un anno e dovrebbe perderne 5 per perdere lo scudetto? Ma dai. Secondo me il Milan è già tanta roba se arriva tra le prime quattro: l’Atalanta e la Roma stanno andando forte, la Juve è sempre lì »

LUKAKU – «Per come sono fatto io, per l’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha preso Lukaku l’ultimo giorno di mercato, con un contratto pesante, una squadra già fatta. Senza di lei sarebbe rimasto al Chelsea senza giocare. Io un riconoscimento verso la Roma lo farei. Lui è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell’addio all’Inter. Lo sento spesso, ma non parliamo di calcio. Non so cosa farà, ma al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei»