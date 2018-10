Paquetà, ma non solo: Leonardo è il dirigente che ha reso possibile l’arrivo al Milan di alcuni tra i brasiliani più forti della storia rossonera. Si tratta di Kakà, Thiago Silva e Pato

Anche questa volta, la figura di Leonardo si è rivelata fondamentale per battere sul tempo le concorrenti e finalizzare l’acquisto del giovane Lucas Paquetà. Il dirigente rossonero, infatti, ha da sempre un canale preferenziale nel mercato dei giocatori brasiliani. Non è il primo e, se le cose dovessero andar bene, non sarà nemmeno l’ultimo colpo che Leonardo regalerà ai tifosi rossoneri. Ecco i 3 brasiliani top acquistati grazie a Leonardo:

Kakà, l’indimenticato numero 22

Leonardo lo portò al Milan nell’estate del 2003 per soli 8,5 milioni di euro, battendo la concorrenza del Chelsea. Il dirigente brasiliano fu importante nell’opera di convincimento dell’allora giovanissimo Kakà, che era molto legato al San Paolo. Tra i successi più importanti con la maglia rossonera c’è la Champions del 2007 e il Pallone d’Oro

Thiago Silva, difensore roccioso ed elegante

Nel 2008 dalla Fluminense, invece, portò questo difensore per 10 milioni di euro. In molti storsero il naso all’inizio, perché la cifra fu considerata eccessiva per un giocatore bocciato troppo presto in Europa, dopo l’esperienza nel Porto in cui non ebbe mai modo di esordire. Con la maglia rossonera, invece, si è consacrato come uno dei difensori centrali migliori al mondo, potendo imparare da Nesta e Maldini

Pato, un talento tormentato dagli infortuni

Fu pagato 22 milioni di euro nel 2007: la cifra più alta pagata fin lì per un minorenne. Arrivato dall’Internacional di Porto Alegre, fece vedere subito le sue qualità nella partita di esordio contro il Napoli, segnando subito alla sua prima presenza. Il talento è sempre stato sotto gli occhi tutti, così come i suoi muscoli fragili e gli infortuni continui che ne hanno pregiudicato la definitiva esplosione