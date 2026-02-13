Connect with us
Hanno Detto

Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. Prendiamoci tre punti ma bisogna migliorare»

Published

14 minuti ago

on

By

Max Allegri durante un'intervista

Milan, Allegri analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Pisa Milan, terminata 1-2 è la l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a  Dazn le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri:

Sulla vittoria: «Non era semplice stasera, il Pisa è una squadra scomoda. Ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita ma poi magari ti colpiscono in contropiede. Prendiamoci questi tre punti ma bisogna assolutamente migliorare. Non era semplice».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sulle differenze dalla scorsa stagione: «Io dell’anno scorso non posso dire niente, non so le cose. Questa squadra ha dei valori tecnici importanti, a volte rallentiamo mentalmente e bisogna fare dei passi avanti. In una settimana può cambiare il campionato, bisogna essere bravi a continuare così».

Su Modric: «Che c’è da dire? Giocatore straordinario, indipendentemente dalle qualità tecniche, alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria con una giocata tecnica e caratteriale. Tutti noi dobbiamo imparare da lui».

Su Leao, Pulisic e Fullkrug: «I rigori si sbagliano, era un momento importante, ma ci sta sbagliargli. Pulisic è entrato bene, Leao deve recuperare la condizione».

