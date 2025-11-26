Milan, parla Gabbia: «Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con Allegri. Sul derby...»

Gabbia all’evento BMW: obiettivi chiari, elogio al lavoro con il tecnico e alla compattezza del gruppo. Le sue parole

Durante un evento esclusivo organizzato da BMW, partner storico del Milan, Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulla stagione rossonera. Il difensore, cresciuto nel vivaio, si è ormai imposto come una colonna della retroguardia e dello spogliatoio, incarnando al meglio il senso di appartenenza alla maglia.

Nelle sue dichiarazioni, Gabbia ha mostrato grande lucidità e attaccamento ai colori, soffermandosi sugli obiettivi personali e di squadra. Dalla vittoria nel Derby, che ha dato entusiasmo all’ambiente, alla prossima sfida contro la Lazio, fino al sogno Scudetto, il centrale ha tracciato la strada da seguire con determinazione.

La crescita del difensore è evidente e rappresenta uno dei successi della gestione tecnica attuale, capace di valorizzare le risorse interne e trasformarle in leader emotivi e tecnici. Gabbia è oggi un punto fermo del Milan, simbolo di solidità e maturità in un reparto che ha ritrovato equilibrio e numeri importanti. Ecco le parole:

SUL DERBY VINTO – «Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici».

SULLO SCUDETTO – «Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell’anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato».

