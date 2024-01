Milan, Pioli: «Sinner al top del mondo, noi dobbiamo arrivarci»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.

SPIRITO SINNER – «Ho visto la partita perché sono andato a letto e presto e mi sono svegliato presto. Sinner ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno come l’ha battuto lui in uno Slam, con questa forza, mentalità, con sacrificio nel lavoro… Mi auguro che anche noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter lavorare in quel modo. Credo che abbiamo dimostrato di essere simili a Jannik, anche se lui è ora al top del mondo e noi dobbiamo ancora arrivarci».

LEAO – «Sta storia sta andando avanti da troppo tempo e secondo me non è così. Rafa è sempre dentro le nostre azioni offensive, sta trovando tante soluzioni, offre tanti assist. Amo Rafa, anche nel suo modo di essere; è un artista e gli artisti sono dei geni e lui è un genio».

UDINE – «Complimenti all’Udinese per come si è comportata. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose. Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza. Mike l’ho trovato sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo».

