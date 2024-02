Milan, Pioli: «Conte? Queste adesso voci mi annoiano»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Milan.

CONTE – «Non mi dà nessun fastidio, un pochettino mi annoia, ma questo nel calcio moderno è abbastanza normale… Due colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro abbandono di panchine prestigiose. Ciò che conta è che io e i miei giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vediamo».

MERCATO – «Non è arrivato un altro difensore perché le opportunità che si sono create sul mercato non rispondevano alle nostre e alle mie esigenze; cercavamo un difensore di livello e pronto, non da un altro campionato, non imparare la lingua… Non si è creata la possibilità di migliorare il livello dell’organico».

