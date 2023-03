Milan, Pioli: «Dobbiamo ancora crescere, le grandi squadre…»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita della gara di Serie A contro la Salernitana

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel post partita del posticipo di Serie A.

PAROLE – Avevamo controllato abbastanza bene nel primo tempo ma non eravamo convinti di averla chiusa. Non c’è stato un calo mentale o fisico, semplicemente dovevamo fare di più. Subito un gol evitabile da rimessa laterale. Poi la partita è diventata spigolosa e non siamo stati in grado di riportarci avanti. Un’occasione persa. La Champions ha influito? Se fosse così vuol dire che dobbiamo crescere. Le grandi squadre affrontano ogni partita come se fosse quella decisiva. Sapevamo che non era facile, che non era scontata. Dobbiamo crescere.

