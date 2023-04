Milan, Pioli: «Durante la sosta ho detto ai miei ragazzi che non è cambiato niente»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli

SOSTA E MOMENTO: «C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultime 2 mesi e saranno decisivi. Possiamo fare ancora tanto, al momento sono solo giudizi parziali. Io durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente, come lo scorso anno anche quest’anno in pochi credono in noi. Questa stagione potrà essere positiva, addirittura gloriosa, o un pò negativa. Sappiamo quello che possiamo fare tra campionato e Champions League».

DIFESA A 4: «C’è l’ipotesi di tornare a 4 dietro anche se noi parliamo di concetti. Abbiamo provato entrambe le cose, se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non giochiamo da Milan rischiamo di perdere».

