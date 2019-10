Milan, Pioli guiderà l’undici più giovane di A: il precedente fa sorridere

Stefano Pioli alla guida di un Milan giovane in cerca di certezze e risultati: per “l’insegnante” di Parma non è la prima volta

Dopo il flop della gestione Giampaolo, tocca a Pioli: il nuovo tecnico del Milan dovrà plasmare e dare un’identità solida alla rosa con l’età media per partita più giovane della Serie A (24,1).

Non è la prima volta per l’allenatore parmigiano, il quale due anni fa era alla guida della Fiorentina, che all’epoca poteva vantare lo stesso primato del Milan (età media 24,7). I viola sfiorarono la qualificazione in Europa League, disputanto un buon campionato.