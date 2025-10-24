Milan Pisa, Gilardino analizza: «Non so se sono più arrabbiato per il risultato o felice per la prestazione. Se ci avessero detto che...»

Milan Pisa, il tecnico dei nerazzurri Alberto Gilardino parla nel post partita dopo la prestazione contro i rossoneri di Allegri

“Ai microfoni di Sky, dopo il pareggio tra Milan e Pisa, l’allenatore dei toscani ed ex bomber rossonero Alberto Gilardino ha commentato:

PAROLE – RISULTATO – «Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Se ci avessereo detto che venivamo a San Siro a fare una partita del genere. Devo dire solo bravi alla squadra, dopo un primo tempo normale abbiamo fatto una ripresa con personalità e coraggio. Peccato perché avevamo la partita in pungo. Ci portiamo a casa questo grande punto, è una grandissima iniezione di coraggio. Dedichiamo questo punto ai tanti tifosi che non sono potuti venire».

DOPPIO ATTACCANTE – «Sono strategie nella preparazione delle partite. Stasera siamo stati efficaci, anche aggiungendo un centrocampista nel secondo tempo. I ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità. Dobbiamo continuare a pensare positivo e lavorare: è l’unica medicina che conosco».

OTTIME PARTITE CON LE BIG – «Va detto che abbiamo sempre giocato contro squadre di medio-alta classifica. Contro squadre come Verona o l’Udinese dobbiamo migliorare con la palla tra i piedi, nella struttura. Non è semplice per chiunque giocare contro blocchi bassi ma in questa squadra ci sono margini di miglioramento. Vero anche che contro le big abbiamo fatto buone partite e di sostanza».

