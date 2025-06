Milan, per quel giocatore è bivio tra campo e la scrivania. La proposta dirigenziale e il futuro...

Milan, per quel calciatore è bivio tra campo e la scrivania. La proposta dirigenziale e il futuro nei rossoneri… Le ultimissime

Il Milan ha proposto ad Alessandro Florenzi un ruolo dirigenziale, escludendo per ora il rinnovo come calciatore. Con il contratto in scadenza nel 2025, il giocatore si trova di fronte a una scelta importante.

Accettare la nuova posizione nel club rossonero o cercare un’ultima avventura da calciatore altrove. La sua esperienza e il legame con la squadra potrebbero renderlo una risorsa preziosa fuori dal campo, mentre i tifosi attendono sviluppi sul suo futuro. Lo ha riportato Orazio Accomando di DAZN.