Dispetto interista al Milan: no per Ramires nelle ultime ore di mercato

Tentativo delle ultime ore di mercato del Milan per Ramires e no secco dello Jiangus Suning. Dietro al rifiuto cinese si celerebbe la volontà dell’Inter di non aiutare i cugini rossoneri

L’ultimo misterioso retroscena di mercato arriva direttamente dal Portogallo, ma riguarda l’Italia ed ha per protagonista il centrocampista ex Chelsea Ramires, giocatore per tutta la sessione estiva conteso da più squadre (pareva ad un passo dalla Lazio fino a pochi giorni fa). Il brasiliano è attualmente infatti di proprietà dello Jiangsu Suning, società gemella dell’Inter controllata dalla medesima proprietà, anche se al momento si allena in patrai in attesa di nuova sistemazione. Una sistemazione che – considerata la chiusura fresca del nostro mercato – non sarà a questo punto in Italia, anche se proprio nelle serata di ieri per lui si sarebbe manifestata una richiesta last minute da parte del Milan, alla ricerca come noto di un ultimo centrocampista per completare la rosa.

Ramires, giocatore conosciuto dal direttore sportivo rossonero e connazionale Leonardo, era insomma il nome di scorta del Milan. All’accenno di trattativa – poco più che un sondaggio – non sarebbe però effettivamente seguito null’altro, riportano stamane i media portoghesi, per via del rifiuto secco dello Jiangsu. O per meglio dire per volontà di Suning stesso, che non avrebbe voluto rinforzare una diretta concorrente (specie l’altra squadra di Milano) gratuitamente, magari con un prestito senza obbligo di riscatto, facendo un mezzo favore ai cugini. A questo punto per Ramires la destinazione più probabile – e così si spiegano i gossip provenienti proprio dal Portogallo, dove il mercato è ancora aperto – sarebbe il Benfica.