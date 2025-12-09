Milan, Ricci si racconta: «Ecco cosa faccio fuori dal campo. Serve cura per le scuole calcio!»

Milan, il centrocampista Samuele Ricci svela: «Ecco cosa faccio fuori dal campo. Serve cura per le scuole calcio!»

Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista del Milan, è stato selezionato come volto delle “Next Gen Icon” sulla copertina di ICON, un riconoscimento che celebra i giovani talenti emergenti in diversi ambiti.

Dalle Origini alla Serie A

Nell’intervista rilasciata per l’edizione di dicembre, Ricci ha ripercorso le tappe iniziali che lo hanno portato al calcio professionistico. Ricorda di aver iniziato a giocare a soli 5-6 anni e di essere stato notato in un torneo a Livorno a otto anni, suscitando l’interesse di club importanti come Fiorentina e Atalanta, prima di approdare all’Empoli, ambiente che si è rivelato cruciale per la sua formazione.

Parlando delle sue ispirazioni, il centrocampista menziona l’ammirazione generale per Ronaldo il Fenomeno (nonostante non lo abbia visto giocare dal vivo) e lo accosta ai giganti moderni, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

La Doppia Vita: Studente di Economia e Calciatore

Fuori dal rettangolo verde, Ricci si descrive come un ragazzo semplice, che ama viaggiare e trascorrere il tempo con la famiglia e la fidanzata.

Ciò che lo rende un modello di “Next Gen Icon” è il suo impegno accademico. Nonostante la fama, Ricci è iscritto alla facoltà di Economia e sta attualmente lavorando alla sua tesi di laurea. Ammette che la notorietà lo fa riconoscere per strada, anche se i suoi professori “magari non lo danno a vedere”.

L’Allarme sulla Formazione di Base

Guardando al futuro del calcio, Ricci lancia un monito importante sulla crescita dei giovani talenti. Sottolinea la necessità di “cura per le scuole calcio, che non è più quella di prima”.

Il centrocampista ha evidenziato la fortuna di essere cresciuto in un “ambiente sano” a Empoli, dove l’attenzione alla preparazione e l’apprendimento erano massimi. Secondo Ricci, per garantire un futuro solido al calcio italiano, è indispensabile recuperare la qualità dell’educazione sportiva di base.

