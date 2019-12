Milan, Bonaventura verso il rinnovo del contratto: a gennaio la firma

Milan, la società è pronta a rinnovare il contratto a Bonaventura: previsto un incontro per gennaio

Jack Bonaventura è tornato. L’infortunio ormai è solo un lontano ricordo e il Milan ha ritrovato uno dei suoi giocatori cardine. La società rossonera ora non vuole perderlo ed ha offerto al giocatore il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2020. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’appuntamento tra le parti è fissato per gennaio quando ci sarà anche Mino Raiola.

Ci sarà sicuramente da discutere: Bonaventura compirà trent’anni e quindi il Milan non vorrebbe legarsi troppo a lungo, il calciatore invece vorrebbe un accordo più lungo.