Milan, rinnovo Kessie: situazione in bilico, le ultime sull’ivoriano

In casa Milan sarebbe ancora in bilico la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie: le ultime

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano chiede 8 milioni di ingaggio, mentre i rossoneri si sarebbero spinti al massimo a 6 milioni.

La situazione, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe molto complicata. Nelle ultime settimane si sarebbe parlato anche di un possibile scambio con l’Inter per Brozovic, in uscita dal club nerazzurro, ma è un’ipotesi che non sa da fare. La verità è che quando affronti a livello economico top club come Liverpool e PSG, almeno in questi anni, non riesci quasi mai a vincere la partita.

