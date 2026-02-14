Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese

Milan, i retroscena sul rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri ad un rischio calcolato, cosa c’è dietro la firma dell’inglese

Il Milan ha deciso di mettere un altro mattone pesante per la costruzione della difesa del futuro, ma questa volta la mossa non raccoglie il plebiscito sperato. Dopo aver blindato la porta con il rinnovo di Mike Maignan, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha formalizzato l’accordo con Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha detto sì a un prolungamento a lungo termine: il nuovo contratto scadrà nel 2030, con un ingaggio ritoccato verso l’alto che toccherà i 4 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). Milannews24 nel suo editoriale – CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO – ha tracciato i contorni del prolungamento.

Il fattore Allegri: una scelta tattica

Dietro questa operazione c’è la mano ferma di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha agito quasi da General Manager, spingendo con forza per la conferma del classe ’97. Per Allegri, Tomori rappresenta il difensore ideale per la sua linea a tre: aggressivo, veloce nel recupero e capace di difendere a campo aperto. Il mister scommette sulla maturità definitiva di un giocatore che, sotto la sua cura, sembra aver ritrovato parte dello smalto perduto.

I dubbi della piazza: tra alti e bassi

Tuttavia, l’umore della tifoseria è tiepido. Se l’impatto iniziale di Tomori fu devastante, le stagioni successive sono state un’altalena di prestazioni, caratterizzate da blackout mentali ed errori di posizionamento che hanno minato la fiducia dell’ambiente. A differenza della certezza rappresentata da Maignan, questo rinnovo appare a molti come un rischio calcolato ma pericoloso. Impegnarsi fino al 2030 con un ingaggio da top player per un calciatore discontinuo, proprio mentre sul mercato emergono alternative giovani, ha sollevato più di un sopracciglio tra i sostenitori del Diavolo.

Parola al campo

Ora, come sempre, sarà il rettangolo verde a emettere la sentenza. Con 14 partite ancora da disputare in questa stagione, Tomori ha l’obbligo di dimostrare che la fiducia di Allegri e della dirigenza è ben riposta. Se guiderà la difesa verso la Champions League o una rimonta Scudetto, i 4 milioni saranno un affare; in caso contrario, quel contratto rischia di diventare un fardello pesante per le casse del club.