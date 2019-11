Milan, Romagnoli: «C’è l’amaro in bocca. La Juve ha grandi campioni»

Il difensore del Milan Romagnoli ha commentato la prestazione dei rossoneri all’Allianz Stadium contro la Juventus

Alessio Romagnoli ha analizzato la prestazione del Milan all’Allianz Stadium contro la Juventus: «Dispiace perché abbiamo fatto una grande partita. C’è l’amaro in bocca per il risultato. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali, rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci per il Napoli».

«È presto per fare bilanci, però è normale guardare la classifica. Cerchiamo di lavorare in allenamento e raccogliere i frutti nelle prossime giornate. La Juventus ha grandi campioni e rischiano di segnare a ogni palla-gol, noi siamo stati bravi a difenderci», ha concluso il difensore rossonero ai microfoni di Sky Sport.