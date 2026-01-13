Milan, Saelemaekers accende la corsa Scudetto: «Inter e Napoli squadre fortissime, ma penso che noi…». A cosa ha fatto riferimento il belga!

Milan, Saelemaekers ha parlato così di tanti temi legati ai rossoneri. Dalla sua seconda esperienza al Diavolo fino alla corsa Scudetto

Alexis Saelemaekers è stato protagonista al Meet&Greet presso il Milan Store di San Babila.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL MILAN E’ CASA SUA? – «Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l’ora di tornare qua. Sono molto contento».

SCUDETTO – «Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine».

IL MILAN CERCA UN SUO VICE? – «Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SAELEMAEKERS