Milan, Saelemaekers si presenta: «Un sogno arrivare qui»

Milan, Saelemaekers si presenta alla tv ufficiale: «Ho sempre considerato i rossoneri una squadra in cui avrei sognato di giocare»

Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, si è presentato ai microfoni della tv ufficiale della società rossonera. Ecco le parole del calciatore:

«Ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare. A chi mi ispiro? Ibrahimovic penso che sia un calciatore e una persona a cui ci si debba ispirare per la sua mentalità e la sua voglia di vincere. I miei obiettivi sono chiari: provare a dare il massimo di me stesso in ogni settimana per questo club, in allenamento e in partita».