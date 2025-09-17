Milan, Scaroni: «San Siro? Un passo fondamentale. Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa»

Milan, parla Scaroni: «San Siro? Un passo fondamentale. Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa». Le sue dichiarazioni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato a Sky Sport dichiarazioni di forte impatto sul futuro dello stadio di San Siro e sul progetto del nuovo impianto. La recente delibera approvata dalle autorità rappresenta, secondo il numero uno rossonero, un passaggio cruciale verso la realizzazione di una struttura moderna e all’avanguardia, destinata a diventare un simbolo per la città di Milano.

Scaroni ha precisato di non aver ancora analizzato nel dettaglio il documento, ma ha ribadito con decisione la volontà del club di portare a termine l’iniziativa: “Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine, ma è un passo avanti di un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine. Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa, perché Milano lo merita. Spenderemo molto, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi”.

Un progetto strategico per il club e la città

Il nuovo stadio è considerato dalla dirigenza rossonera un tassello fondamentale non solo per la crescita economica della società, ma anche per offrire ai tifosi un’esperienza di gioco di livello internazionale. L’impianto, dotato delle tecnologie più avanzate e di servizi di alta qualità, permetterà di incrementare i ricavi da biglietteria, hospitality e attività commerciali, risorse indispensabili per sostenere gli investimenti sul mercato.

Sul fronte sportivo, il direttore sportivo Igli Tare – ex attaccante albanese e dirigente di lungo corso – sta già lavorando a stretto contatto con l’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico toscano con una lunga esperienza in Serie A e in Champions League, per pianificare le prossime stagioni. Un nuovo stadio moderno rappresenterebbe anche un potente strumento per attrarre campioni e consolidare la competitività della squadra.

Legame con Milano e riqualificazione urbana

La scelta di rimanere in città, evitando lo spostamento in periferia, conferma il forte legame tra il Milan e Milano. Scaroni ha sottolineato come la metropoli lombarda meriti un impianto d’eccellenza, capace di diventare un punto di riferimento per il quartiere e un simbolo di modernità. Il progetto prevede anche la riqualificazione dell’area circostante, con nuovi spazi verdi, servizi e infrastrutture a beneficio di tutta la comunità.

Architettura iconica e sostenibilità

Il design del nuovo stadio punterà su un’architettura iconica e su soluzioni sostenibili, in linea con i più alti standard ambientali. L’obiettivo è creare un luogo vivo tutto l’anno, con negozi, ristoranti e spazi ricreativi, trasformandolo in un polo di aggregazione per cittadini e tifosi.

Le parole di Scaroni confermano che il Milan è ormai vicino a realizzare uno dei progetti più ambiziosi della sua storia recente.