Milan, Scaroni convinto: «Costruiremo lo stadio più bello d’Europa». Tutte le dichiarazioni del presidente rossonero

Una svolta attesa da anni, che finalmente imprime un’accelerazione decisiva al progetto per il nuovo stadio di Milano. Nella giornata di ieri, la giunta comunale ha approvato la delibera per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, un passo cruciale che ha suscitato l’immediata e palese soddisfazione del presidente rossonero, Paolo Scaroni. Pur con cautela, il numero uno del Milan ha accolto con favore la notizia. «Non ho ancora letto la delibera, ma di certo è una buona notizia», ha dichiarato a Sky Sport.

Questa approvazione rappresenta una tappa fondamentale in un percorso burocratico e politico durato un’eternità. Scaroni ha sottolineato la lunghezza del processo, esprimendo un sollievo palpabile per il progresso compiuto. «Si tratta di un passo in avanti di un percorso che ho iniziato tanti, tanti anni fa, non ricordo nemmeno quanto. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento».

Ora lo sguardo è rivolto al futuro e alla realizzazione di un impianto che, nelle ambizioni dei club, dovrà diventare un’icona a livello mondiale. «Abbiamo un obiettivo e lo realizzeremo: costruire a Milano lo stadio più bello d’Europa, perché questa città lo merita. Siamo impegnati in quest’opera così importante, su cui lavoriamo da tanto tempo e investiremo molti soldi. Sarà uno stadio per tutti, un impianto di cui, da milanesi, saremo tutti fieri». L’impegno economico a cui fa riferimento Scaroni è già stato definito: il prezzo di vendita di San Siro è fissato a 197.075.590 euro. Di questi, 73 milioni saranno versati al Comune al momento della firma del contratto, mentre la parte restante sarà rateizzata e coperta da fideiussioni. Un investimento colossale per un sogno che, da ieri, è molto più vicino alla realtà.