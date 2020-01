Milan sfuma Dani Olmo, l’allenatore della Dinamo conferma: «Va al Lipsia»

Dani Olmo è ormai virtualmente un giocatore del Lipsia, come conferma il suo ex allenatore della Dinamo Zagabria

Il Milan aveva accarezzato il sogno Dani Olmo, salvo poi scontrarsi con le altissime richieste degli agenti del giocatore. Così lo spagnolo è finito al Lipsia, come conferma il suo ex allenatore della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica.

«Aveva offerte davvero buone, ha optato per il Lipsia. Crediamo che mostrerà tutto il suo meglio come fatto qui alla Dinamo. Ha salutato la squadra con emozione, ma è questa è la vita, si va avanti. Dovremo fare a meno di lui, gli auguriamo il meglio. Ha salutato i ragazzi, ha cercato di dire qualcosa ma non ci è riuscito, è stato difficile. Il Lipsia è un club ai vertici della Bundesliga, stanno crescendo anno dopo anno e giocano la Champions League»