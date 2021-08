Milan, Simone consiglia Adli: «Giocatore totale. Ha il tocco di palla di Pirlo»

Simone ha parlato a Gazzetta dello Sport in particolare di Adli, prossimo probabile acquisto rossonero da piazzare a centrocampo

CONSIGLIO A PIOLI- «Totalmente. È un giocatore completo, bravissimo nelle due fasi. Costruisce, recupera, fa tutto con coraggio. Ha qualità tecniche notevoli, tiro, dribbling. Se è già pronto per il Milan non lo so, ma certamente è un talento di grande prospettiva».

GIOCATORE MODERNO- «È un giocatore moderno, box to box. Parte da dietro e lo trovi in attacco: ha ottime qualità offensive, gli appartengono i colpi del trequartista. Ha lo spunto, l’ultimo passaggio, sa essere presente in area».

A CHI ASSOMIGLIA- «Per movenze quando gioca basso e per il tocco di palla posso dire Pirlo. Davanti è più incisivo di Rabiot, così come nell’uno contro uno».

