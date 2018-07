Singer non arriverà in Italia in questi giorni ma pensa al futuro. Ipotesi di un ritorno di Rocco Maiorino in rossonero

Cristiano Giuntoli, come vi abbiamo riportato in esclusiva, rimane uno dei nomi caldi per il dopo Massimiliano Mirabelli in casa Milan. Il club rossonero, nonostante la presenza di Leonardo, cerca un nuovo direttore sportivo e potrebbe puntare sul ds attualmente al Napoli. ADL però non lo lascerà andare prima della fine del calciomercato e la svolta potrebbe arrivare proprio dopo la chiusura delle trattative. Secondo Il Corriere dello Sport il Milan pensa però anche a un ritorno, quello di Rocco Maiorino.

L’ex direttore sportivo rossonero, che aveva lavorato insieme ad Adriano Galliani prima dell’avvento di Yonghong Li, potrebbe riprendersi la sua scrivania. Intanto potrebbe slittare l’arrivo di Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore e azionista del Fondo Elliott che detiene la maggioranza del Milan, non arriverà in Italia nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile viaggio italiano da parte di Gordon Singer che avrebbe deciso di rinviare il suo approdo in Italia alla prossima settimana. Probabile che lo slittamento sia dipeso dall’assenza della squadra, attualmente impegnata negli USA per la tournée estiva.