Milan-Sparta Praga in tv e streaming: dove vederla

I rossoneri sfidano i cechi nella 2ª giornata del Gruppo H di Europa League: dove vedere Milan-Sparta Praga in tv e streaming

Il Milan di Stefano Pioli cerca conferme nell’Europa League 2020/2021 affrontando in casa nella 2ª giornata del Gruppo H lo Sparta Praga di Vaclav Kotal. Milan-Sparta Praga: la partita si giocherà giovedì 28 ottobre 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.55.00 e la gara sarà diretta dal turco Halis Ozkahya. I rossoneri hanno vinto all’esordio contro gli scozzesi del Celtic, mentre i cechi sono stati travolti in casa nel primo turno dai francesi del Lille.

Milan-Sparta Praga sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca della sfida di Europa League Milan-Sparta Praga sarà affidata ad Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Europa League Show’, il programma condotto da Leo Di Bello, che vedrà la presenza in studio di Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani e Matteo Marani.

Milan-Sparta Praga, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2020/2021

Quando: Giovedì 28 ottobre 2020

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Halis Ozkahya (Turchia)

