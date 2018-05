Milan, Suso: «Dispiaciuto per la non convocazione al Mondiale di Russia» – VIDEO

Il jolly offensivo del Milan Suso ha commentato su Instagram la mancata convocazione con la Spagna ai prossimi Mondiali

Suso, esterno offensivo del Milan e oggetto del desiderio di numerosi club in questa sessione estiva di calciomercato, ha espresso tutta la sua delusione per la mancata convocazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018 con la Spagna, ad opera del commissario tecnico Julen Lopetegui. Il 25enne originario di Algeciras non è stato l’unico big ad essere stato tagliato dai 23 convocati delle ‘Furie Rosse’ per il massimo torneo continentale, in quanto anche Alvaro Morata e Callejon infatti non fanno parte del progetto tecnico-tattico del ct spagnolo.

Suso (nome d’arte di Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre) ha così postato su Instagram poche righe sulla scelta di Lopetegui e i compagni di Nazionale: «Volevo augurare tutta la fortuna possibile alla Nazionale Spagnola. Un peccato non essere tra i 23 del Mondiale, sarà per un’altra volta. Vi mando tutto il mio supporto perchè sarò a casa a tifare, come se fossi uno in più. Buona fortuna!». Per quanto mostrato in questa stagione il jolly offensivo della squadra di Rino Gattuso avrebbe meritato un palcoscenico importante come il Mondiale russo, viste le sue caratteristiche peculiari e la versatilità nel poter essere impiegato sia come seconda punta che come esterno nel 4-3-3, ma all’occorrenza anche come trequartista alle spalle della prima punta.