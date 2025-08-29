Milan, Tare dice tutto: «Nkunku? Lo abbiamo sempre seguito. Akanji lo stiamo seguendo. Su Dovbyk e Gimenez...»

Milan, parla il ds Igli Tare: «Nkunku? Lo abbiamo sempre seguito. Akanji lo stiamo seguendo. Su Dovbyk e Gimenez…». Le parole

Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Lecce Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha dichiarato:

NKUNKU – «Nkunku? Lo abbiamo sempre seguito. Dopo l’infortunio di Leao si è vista una mancanza di velocità: per questa ragione abbiamo preso in considerazione veramente di chiudere l’operazione. Qualche giorno fa non sarebbe stato possibile».

ATTACCANTE – «Numericamente siamo bene, stiamo valutando la possibilità di effettuare uno scambio con Santiago Gimenez».

DOVBYK – «Dovbyk e Gimenez? Non penso che sarà possibile. Solamente con uno scambio arriverà il calciatore ucraino se no nulla».

DIFENSORE – «Akanji lo stiamo seguendo e crediamo che abbia tutte le credenziali per giocare nel Milan».

GOL SUBITI – «I gol presi con la Cremonese non vanno bene, siamo tornati nell’anno passato. Abbiamo deciso di cambiare modulo per dare maggiori sicurezze alla squadra».

CREMONESE – «Sono rimasto traumatizzato dal risultato ottenuto contro la Cremonese. Dobbiamo vincere per tornare alla normalità. I tifosi del Milan meritano altro».

MUSAH – «Abbiamo un accordo con l’Atalanta, la decisione finale verrà presa domani»

Il Milan vive un finale di calciomercato frenetico. Dopo l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea, colpo da oltre 40 milioni, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a fermarsi. In attacco resta viva la suggestione Dusan Vlahovic, nonostante le difficoltà economiche e la concorrenza della Juventus. Parallelamente, si monitora Artem Dovbyk come possibile alternativa.

Sul fronte uscite, Samuel Chukwueze è vicino al Fulham, mentre Yunus Musah potrebbe approdare all’Atalanta, anche se l’infortunio di Jashari complica l’operazione. In difesa, il nome caldo è Manuel Akanji del Manchester City, obiettivo per completare il nuovo 3-5-2 di Allegri.

La strategia del DS Igli Tare è chiara: rinforzare la rosa con innesti mirati, mantenendo alta la competitività. I tifosi attendono il colpo finale, in un mercato che promette scintille fino all’ultimo minuto.