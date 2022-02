Milan, Tonali: «Vincere fa bene per il futuro. Settimana perfetta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Sampdoria. Le parole del centrocampista del Milan:

SETTIMANA PERFETTA – «Un gol nel secondo tempo per stare un po’ più tranquilli, ma tre vittorie di fila ci mancavano da tanto tempo, ci danno fiducia anche nel gioco. Vincere fa bene per il futuro.»

MILAN – «Sono felice, un tifoso non era così felice prima di questi due anni. Noi siamo felici per i tifosi ed orgogliosi di tutto questo. La gente ci vuole bene ed è dalla nostra parte, è importante per noi ed abbiamo ricambiato sul campo.»

