Di Biagio su Tonali: «Sembra che abbia 40 anni. Paragone con Pirlo? Vi dico la mia»

Luigi Di Biagio, ex ct della Nazionale U21, ha parlato a Dazn di Tonali. Le sue parole sul paragone con Pirlo

Luigi Di Biagio, ec Ct della Nazionale U21, ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole sul centrocampista del Milan, Sandro Tonali:

TONALI – «Il paragone con Pirlo arriva per la somiglianza nei capelli e nella sua crescita al Brescia. Ma in Nazionale non lo abbiamo mai considerato così. La prima volta che ci parlai sembrava avesse già 40 anni. Tutti conoscono la sua forza anche dopo una stagione sottotono».