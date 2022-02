Milan, vicino il rinnovo con Emirates: si vola a Dubai. Le cifre

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan sarebbe vicino all’accordo di partnership con Emirates: le cifre dell’affare

Il Milan sta seguendo la strada tracciata dalla proprietà: le proiezioni di bilancio 2021-22 parlano di un ulteriore dimezzamento del passivo che passerà dal -94 dello scorso anno al -40.

Gli sponsor, scrive Tuttosport, hanno cominciato di nuovo ad ammiccare al club di Aldo Rossi. Durante la partecipazione della delegazione Milan all’Expo di Dubai è andato in scena un vertice con Emirates per rinnovare l’attuale accordo da 14 milioni. Emirates considera il Milan un partner strategico al pari del Real Madrid e ha dato segnali d’apertura ad una negoziazione che possa far felice tutti. Non si è ancora parlato di cifre ma il Milan punta di arrivare a quota 20 milioni.

