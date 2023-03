Milan, Vranckx: «Spero di giocare di più, sul futuro…»

Le parole di Aster Vrancxk, centrocampista del Milan, sulla sua prima stagione con la maglia rossonera. I dettagli

Aster Vrancxk ha parlato a alla tv belga Sporza della stagione del Milan.

PAROLE – «Questa stagione è quella dell’apprendimento, lo sapevo. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. L’obiettivo è giocare più minuti, lavorerò sodo per raggiungerlo. Faccio altri allenamenti per compensare i minuti che non faccio in partite. Faccio lavoro sia in campo sia in palestra, a volte con un allenatore personale a volte con il personale rossonero. Futuro al Milan? Vedremo, a volte penso ad altre soluzioni».