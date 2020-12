Milanello, Ibrahimovic torna ad allenarsi: oggi amichevole con la Primavera

Milanello, Zlatan Ibrahimovic torna ad allenarsi individualmente a Milanello mentre i compagni giocano in amichevole con la Primavera

Dopo i nuovi esami strumentali effettuati ieri a Carnago, Zlatan Ibrahimovic oggi è tornato ad allenarsi individualmente a Milanello in vista del proprio rientro in campo attualmente previsto per la sfida di campionato contro il Cagliari della seconda metà di gennaio.

Mentre Zlatan effettuava lavoro in palestra il resto della squadra ha disputato un’amichevole in famiglia contro la Primavera allenata da Federico Giunti.