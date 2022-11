Milenkovic su Vlahovic: «Manca alla Fiorentina. Vogliamo migliorarci»

Le dichiarazioni del difensore della Fiorentina Milenkovic sia sul campionato che sull’attaccante Dusan Vlahovic

Il difensore della Fiorentina Milenkovic ha rilasciato un’intervista al portale Sporatl: tra bilanci in casa viola, mondiale e Vlahovic.

SULLA FIORENTINA – « La posizione di classifica attuale della Fiorentina non ci soddisfa. Vogliamo piazzarci più in alto e conquistare un posto in Europa. Crediamo che sarà così, e che continueremo il processo di crescita».

MONDIALI – «Sono onorato di prendere parte alla mia seconda Coppa del Mondo. Siamo tutti pronti per il nuovo Mondiale. Le alte aspettative dei tifosi? Possono creare pressione, ma anche essere una spinta. Il sostegno della nazione è tanto e ne sono felice».

VLAHOVIC – «Io e lui siamo inseparabili da quando ci conosciamo, dai tempi del Partizan. Siamo sempre stati inseparabili in Nazionale e alla Fiorentina, anche coinquilini. Certo che manca, con lui si farebbero miracoli. Ma per lui è importante che abbia fatto un passo avanti nella sua carriera».