Milik salta Euro2020, niente da fare: non recupera dall’infortunio

Arek Milik non ci sarà ad Euro2020: l’attaccante della Polonia non recupera dall’infortunio al ginocchio

Niente da fare per Arek Milik: il centravanti polacco, ex Napoli ed ora in forza al Marsiglia, non recupera dall’infortunio al ginocchio e salterà gli Europei. La Polonia dunque dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più rappresentativi.

Come riporta la Federazione polacca, non ci sono margini per recuperare il centravanti classe 1994. Paulo Sousa dovrà dunque rinunciarci: la Polonia è inserita nel Gruppo E con Svezia, Slovacchia e Spagna.