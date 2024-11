Diego Milito: «Lautaro Martinez avrebbe dovuto vincere il Pallone D’Oro! Mourinho? Fuori appare così ma dentro...»

Milito torna a parlare dell’Inter e di Mourinho: «Lautaro Martinez avrebbe dovuto vincere il Pallone D’Oro!» Le parole dell’ex Inter



L’ex attaccante dell‘Inter, Diego Milito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tyc Sports, nel corso del programma ‘LíberoVS. Le dichiarazioni:

LAUTARO MARTINEZ- «Parlo con lui, parlo tanto con Lauti, abbiamo un grande rapporto. Lo conoscevo da giovanissimo. Doveva esordire anche quando ero giocatore, infatti ha debuttato (al Racing, ndr) quando sono uscito io e c’è una foto emblematica. La verità è che è un ragazzo straordinario, mi rende felice e continuerà a superarmi perché sta facendo cose straordinarie. Il Pallone d’oro? Sono rimasto stupito perché ha fatto un anno straordinario e avrebbe potuto vincere facilmente».

MOURINHO– «Ha una faccia fuori ma dentro (lo spogliatoio, ndr) è completamente diverso. Fuori appare come il ‘male’ per proteggere la squadra e diminuire la pressione, ma dentro è una persona molto piacevole. Personalmente con me è stato davvero straordinario. Quando ho firmato con l’Inter mi ha chiamato per darmi il benvenuto e gli ho detto che avrei voluto la maglia numero 22: sapevo che era occupata da Paolo Orlandoni in quel momento. Io gli avevo detto che per la verità quello del numero non sarebbe stato un problema, ma José mi rispose di stare tranquillo. Poi, quando sono arrivato all’Inter, Paolo mi ha raccontato che Mou in un allenamento gli ha detto: ‘Ti devo chiedere un favore e mi devi dire di sì. Devi liberare la 22’. E alla fine ho preso io la 22».