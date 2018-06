Mirabelli stizzito: «Il Milan non cederà mai i suoi pezzi pregiati»

Intervistato a margine dell’amichevole tra Svizzera e Giappone giocata a Lugano, Massimiliano Mirabelli ha seccamente smentito big in uscita da casa Milan

Nonostante un verdetto Uefa che pende sulle teste e sulle casse rossonere, che potrebbe pesantemente influenzare il mercato in entrata e in uscita, Massimiliano Mirabelli si è detto tranquillo per il prossimo futuro, smentendo seccamente quanto scritto dai media riguardo ai big rossoneri in uscita: «Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori. Abbiamo ricevuto diverse offerte, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri”. Un chiaro riferimento ai continui rumors su Donnarumma, Romagnoli, Bonucci e Suso, considerati dalla proprietà rossonera come i pilastri sui quali costruire la squadra della prossima stagione».

A margine dell’amichevole tra Svizzera e Giappone giocatasi a Lugano, dove Ricardo Rodriguez ha anche segnato, Mirabelli ha aggiunto: «Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo aspettare il verdetto, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione.L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società». Un segnale forte e chiaro lanciato dal ds del Milan che non intende gettare nel panico i milioni di tifosi rossoneri, preoccupati del futuro della società e dei suoi giocatori.