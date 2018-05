Mirante avverte la Juventus: «So come si vince a Torino»

L’estremo difensore del Bologna Antonio Mirante carica i suoi compagni in vista della difficile sfida in casa della Juventus

La Juventus è a soli sei punti dallo scudetto. Domani contro il Bologna ci sarà la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti verso la vittoria del campionato. Di fronte, a difendere i pali dei rossoblù, ci sarà Antonio Mirante, ex bianconero e oggetto del desiderio di Marotta e Paratici per la prossima stagione.

Il portiere però è concentrato sulla sua squadra e sulla difficile partita che lo aspetta: «Contro la Juventus a Torino sarà una partita durissima. Tuttavia non è impossibile vincere contro di loro. Io ci sono riuscito con il Parma nel 2011. Era ancora la squadra di Del Neri. Basta metterci impegno e un pizzico di cazzimma».